Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Hennef: Bargeld und hochwertiger Schmuck entwendet

Hennef (ots)

Unbekannte sind am Sonntagabend (26. Februar) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alfons-von-Liguori-Straße in Hennef eingebrochen. Sie entwendeten eine größere Menge Bargeld und hochwertigen Schmuck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Bewohner hatten gegen 17:00 Uhr gemeinsam das Haus verlassen. Als sie gegen 21:50 Uhr zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Der oder die Täter hatten offenbar die Jalousien der nach hinten gelegenen Terrassentüre nach oben geschoben, mit einem Gartenstuhl verkeilt und das Glas der Tür in Höhe des Griffes eingeschlagen. In der Wohnung durchsuchten sie die Schränke in Schlaf- und Badezimmer und entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (fh)

