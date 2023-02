Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Sankt Augustin (ots)

Zwei Stunden Abwesenheit reichten Einbrechern aus, um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Sankt Augustiner Weimarstraße hatte am Montagmorgen (27. Februar) gegen 08.00 Uhr ihr Haus verlassen und war gegen 10.00 Uhr zurückgekehrt. Beim Öffnen der Haustür fiel ihr auf, dass der Sperrriegel der Tür vorgelegt war, obwohl sie ihn beim Verlassen nicht benutzt hatte. In ihrer kurzen Abwesenheit waren Unbekannte über die rückwärtige Terrassentür in ihr Haus eingedrungen. Mit einem Werkzeug hatte sie die Tür aufgebrochen. Das Haus war von oben bis unten nach Beute durchwühlt worden. Alle Schränke und Schubladen standen offen und sämtlicher Schmuck war gestohlen worden.

Vermutlich hatten die Täter den Sperrriegel vorgelegt, um ungestört agieren zu können. Geflüchtet sind sie mit der Beute mutmaßlich durch den Garten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen.

Laut aktueller Kriminalstatistik bleiben mehr als die Hälfte aller Wohnungseinbrüche im Versuchsstadium stecken. Einer der Gründe dafür sind mechanische Schutzeinrichtungen, die es den Einbrechern deutlich schwerer machen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Wie Sie Ihr Zuhause besser vor Einbrechern schützen können, zeigen Ihnen die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin oder besuchen Sie unsere topaktuelle Themen-Ausstellung. Terminvereinbarung unter 02241 541-4777. (Bi)

