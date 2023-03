Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizeibeamter bei Verkehrskontrolle angefahren und leicht verletzt

Eitorf (ots)

Ein 41-jähriger Polizeibeamter der Polizeiwache Eitorf ist am Dienstagvormittag (28. Februar) bei einer Verkehrskontrolle in der Schmidtgasse von einer vorbeifahrenden 85-jährigen Autofahrerin erfasst und leicht verletzt worden.

Der Streifenbeamte hatte mit seiner Kollegin gegen 10.30 Uhr eine Autofahrerin in Höhe des Parkhauses angehalten und kontrolliert. Während der Polizist mit der Fahrerin sprach und mit dem Rücken zur Fahrbahn neben dem angehaltenen Fahrzeug stand, fuhr die 85-Jährige in ihrem VW Golf an ihnen vorbei. Dabei erfasste die Seniorin den Beamten mit dem rechten Außenspiegel ihres Golfs und verletzte ihn leicht. Aufgeschreckt durch das knallende Geräusch des einklappenden Außenspiegels hielt sie circa 50 Meter später am Fahrbahnrand an. Die Fahrerin und ihr Ehemann, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, gaben übereinstimmend an, die Verkehrskontrolle gesehen, jedoch die Kollision mit dem Polizisten nicht bemerkt zu haben. Der leicht verletzte Beamte kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (Bi)

