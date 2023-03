POL-SU: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtverstoß

Siegburg (ots) - Zwischen Anfang Februar und vergangenem Samstag (25. Februar) wurde die Gartenhütte eines Kleingärtners aufgebrochen. Die Täter stahlen eine Benzinkettensäge, Schraubenschlüssel, Sekt und Bier. Offensichtlich hatten die Einbrecher Durst, denn zwei Biere wurden schon am Tatort geleert. Der Nutzer der Gartenparzelle in der Kleingartenanlage an der Carl-Schurz-Straße in Siegburg stellte am vergangenen ...

