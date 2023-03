Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Hangelar verletzte sich am Sonntagmittag (05. März) ein 12-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Der Junge kollidierte mit einem Auto. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Opel aus Bonn kommend auf der Bonner Straße. Nach eigenen Angaben und denen unabhängiger Zeugen zeigte die Ampel an der Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße für den Mann grünes Licht. Der Junge, der zunächst zum Unfallhergang nicht befragt werden konnte, fuhr mit seinem Rad von links kommend über den Fußgängerüberweg, prallte gegen die linke Seite des Opels und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Ein unabhängiger Zeuge gab an, dass die Ampel für Fußgänger auf Rot stand. Der Autofahrer und die Zeugen leisteten dem Kind erste Hilfe. Später brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich teilweise und fertigte im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. (Uhl)

