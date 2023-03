POL-SU: Einbruch in Geschäft für Tiernahrung

Sankt Augustin / Much (ots) - Am Freitag (03. März) gegen 22:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei Rhein-Sieg-Kreis über eine vermeintlich alkoholisierte 54-jährige Frau in Kenntnis gesetzt, die mit ihrem Fahrzeug auf dem Europaring in Sankt Augustin unterwegs sei. An der Kreuzung Rathausallee/Einsteinstraße konnten die Beamten die Ford-Fahrerin antreffen und kurze Zeit später anhalten. Auch den Polizisten ...

