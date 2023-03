Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kabel aus Rohbau gestohlen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Zeit von Freitag (03. März), 12:00 Uhr, und Dienstag (07. März), 13:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau in Neunkirchen-Seelscheid Kupferkabel gestohlen. Der Rohbau, der über fünf Wohnungen auf drei Etagen verfügt, befindet sich an der Hauptstraße und ist Teil eines größeren Wohnkomplexes. Als ein Mitarbeiter einer Elektroinstallationsfirma am Dienstagmittag auf die Baustelle kam, bemerkte er, dass aus allen fünf Wohnungen Kupferkabel gestohlen wurden. Wie der oder die unbekannten Täter in das Gebäude gelangten, ist bislang nicht geklärt. Entwendet wurden circa 220 Meter Kabel im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise zu Tat oder Täter unter 02241 541-3121. (Uhl)

