POL-UL: (UL) Oberstadion - Feuer rechtzeitig entdeckt

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Feuerwehr am Freitag in Oberstadion Schlimmeres verhindern.

Ulm (ots)

Gegen 4.15 Uhr fuhr ein Zeuge an dem Haus im Mundeldinger Weg vorbei. Im Haus sah er Flammen und er wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. In einem Zimmer im Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Das konnte die Feuerwehr schnell löschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer an einer Mehrfachsteckdose aus. Ein technischer Defekt dürfte als Ursache in Betracht kommen. Die Flammen griffen auf einen daneben befindlichen Karton und Kleberollen über. Das Haus wird derzeit wohl renoviert. Personen befanden sich nicht im dem Gebäude. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht abschätzen.

