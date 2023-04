Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Doppelhaushälfte

Selm (ots)

Am Samstag, 08.04.2023 kam es im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Steinstraße in Selm. Bislang unbekannte Täter gelangten zunächst über einen Steinpfeiler in den Garten des Hauses. Hier gelang ihnen, den Schieberiegel eines Terrassentores zu öffnen. Im weiteren Verlauf hebelten sie an der dortigen Terrassentür, wodurch der Riegelkopf brach. Dadurch gelangten die Täter in das Innere des Gebäudes, wo sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, kann bis dato nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389-921-3420 oder der Polizei Unna unter 02303-921-0 anzugeben.

