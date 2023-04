Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bönen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.04.2023, 22.45 Uhr bis 23.20 Uhr kam es in der Papenbuschstraße in Bönen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 22.45 Uhr wurde die Alarmanlage des Privathauses ausgelöst, wodurch der Eigentümer des Hauses eine Nachricht erhielt. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Alarms nicht im Gebäude und bat einen Nachbarn, nach dem Rechten zu sehen. Dieser stellte fest, dass im Terrassenbereich des Erdgeschosses ein Fenster offen stand und das Licht eingeschaltet war. Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Es wurde weder etwas durchwühlt, noch etwas entwendet, so dass die Täter vermutlich durch den ausgelösten Alarm verjagt wurden. Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen konnten zwei Personen erkannt werden:

1. Person: - männlich - weiße Jacke, graue Hose, schwarzer Gürtel - helle Nike-Sneaker - schwarze Handschuhe - maskiert

2. Person: - lange Daunenwinterjacke mit weißfarbener Kapuze - helle Hose - schwarze Schuhe, vermutlich Nike - weiße Cap - schwarze Handschuhe - nicht maskiert

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220 oder 02303-921-0, anzugeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell