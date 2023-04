Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag schätzte ein Autofahrer in Ulm die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs wohl falsch ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Skoda in der Wiblinger Allee in Richtung Kuhberg. An der Einmündung Steinbeisstraße bog er nach links ab. Beim Abbiegen kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. Bei der Aufnahme des Unfalls gab der 18-Jährige an, dass er den Gegenverkehr sah. Er schätzte wohl Entfernung und Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos falsch ein. Dessen 31-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

