POL-UL: (GP) Eislingen/B10 - Falsch gefahren

Am Donnerstag verursachte ein Geisterfahrer an einer Ausfahrt der B10 bei Eislingen einen Unfall mit mehreren Verletzten.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Lada an der Ausfahrt Eislingen-Ost in falscher Richtung auf die B10. Ein 59-Jähriger kam ihm mit einem Opel aus Richtung Stuttgart entgegen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Durch die Kollision erlitt der Fahrer des Lada schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Der Fahrer des Opels sowie dessen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in Kliniken. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Polizei Eislingen (07161/8510) ermittelt nun die genaue Ursache die zum Unfall führte. Sie schätzt den Schaden am Lada auf 10.000 Euro, am Opel auf 30.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Warum der 59-Jährige falsch fuhr wird durch die Polizei noch ermittelt. Möglicherweise war der Fahrer unachtsam. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

