Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Durchsuchung bei einem Tatverdächtigen in der Sachbeschädigungsserie durch Zwillenbeschuss führt zum Auffinden zahlreicher Beweismittel

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.09.2022, 09:45 Uhr - 10:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet SV: Nachdem im Rahmen einer nächtlichen Kontrolle zweier 22 und 40 Jahre alten Männer bei dem 22-Jährigen eine Zwille sichergestellt werden konnte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts in der Sachbeschädigungsserie mit acht Taten Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwochvormittag wurden in der Wohnung des 22-Jährigen folgende Beweismittel sichergestellt: Zwei gebrauchsfertige Zwillen, davon eine aus Metall und eine aus Kunststoff, 18 Stahlkugeln a 4 mm, 54 Stahlkugeln a 6 mm, 21 Stahlkugeln a 8 mm, 64 Kunststoffkugeln a 8 mm sowie mehrere Gummibänder - bereits verbunden mit Aufnahmematerial aus Leder zum Verschießen von Geschossen - und loses Ledermaterial. In der Wohnung des 40-Jährigen konnten keine verfahrensrelevanten Gegenstände aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen bestreiten die Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen dauern an. |pizw

