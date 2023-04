Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

eine Leichtverletzte forderte ein Unfall am Freitagabend in Donzdorf

Ulm (ots)

Gegen 18:00 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Süßen unterwegs. Beim Abbiegen in die Schloßstraße übersah sie einen auf der Hauptstraße in Richtung Lauterstein fahrenden VW. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 49-Jährige Beifahrerin im VW wurde durch den Unfall leicht verletzt, und musste in einer nahegelegenen Klinik ambulant behandelt werden. Beide Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 32 000 Euro.

