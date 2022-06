Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Borken-Burlo (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es in der Nacht zum Donnerstag in Borken gekommen ist. Ein 36-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 01.30 Uhr auf der Rheder Straße unterwegs. In Höhe der Straße "Burdaper Heide" kam der Rheder nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, rutschte danach wieder auf die Straße und kam dort zum Stillstand. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert am Steuer gesessen hatte: Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Der leichtverletzte Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo für ihn auch die Entnahme einer Blutprobe anstand, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (to)

