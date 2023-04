Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - 34-jähriger Polofahrer überschlägt sich

Autofahrer verunfallt auf Grund Alkoholkonsum und überhöhter Geschwindigkeit

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 22.00 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW Polo die Bundesstraße 465 von Schemmerhofen kommend in Richtung Ingerkingen. Der Polofahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, als er bei starkem Regen zu schnell in eine Linkskurve fuhr. Er kam ins Schleudern. Das Fahrzeug kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hoch. Hierbei kippte es um und fiel, auf dem Dach liegend, zurück auf die Bundesstraße. Der 34-jährige konnte sich selbständig aus seinem Polo befreien und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme viel der Polizei neben der Alkoholbeeinflussung auch noch auf, dass der Polofahrer versäumt hatte seinen ausländischen Führerschein in einen Europäischen Führerschein umwandeln zu lassen. In der Folge musste er nicht nur etwas von seinem Blut sondern auch seinen ausländischen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. An der Unfallörtlichkeit waren die örtlichen Feuerwehren und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.600 Euro.

