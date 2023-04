Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Unbekannter raubt Handtasche

Die körperliche Einschränkung einer Frau nutzte ein unbekannter Täter zu einem Handtaschenraub.

Ulm (ots)

Zum Glück unverletzt blieb eine ältere Frau, als ihr am Samstagabend ein unbekannter Mann ihre Handtasche entriss. Die Frau stieg gegen 20.55 Uhr in der Umgeldterstraße aus ihrem Auto aus und ging in Richtung ihrer Wohnung. Da sie schlecht zu Fuß ist, benützte sie eine Gehhilfe. Plötzlich sprach sie ein Mann von hinten an und verwickelte sie in ein Gespräch. Nach wenigen Augenblicken griff der Unbekannte dann plötzlich nach der Handtasche, die die Frau in der Hand hielt. Er zerrte an ihr so heftig, dass die Frau zu Boden fiel und ihre Handtasche losließ. Der Mann flüchtete danach. Zeugen wurden auf Grund der Hilferufe der Frau auf das Geschehen aufmerksam. Sie beschrieben den Täter als ca. 170 cm groß und schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach deutsch mit Akzent. Zum Alter und der Bekleidung konnten sie keine Angaben machen. Der Unbekannte entkam mit der Handtasche, in der sich neben persönlichen Sachen auch mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

++++++++++++++++0727596

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111

