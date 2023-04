Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Auffahrunfall auf der Autobahn

erheblicher Sachschaden und zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 10.45 Uhr befuhr eine Kolonne aus hochwertigen Fahrzeugen die BAB 8 in Richtung Stuttgart. Die Kolonne, bestehend aus Porsche GT2-RS, Ferrari, Lamborghini und Pagani befuhr auf Höhe der Gemeinde Widderstall die linke Fahrspur, als sie verkehrsbedingt abbremsen mussten. Eine 35-jährige Toyota-Fahrerin, die direkt hinter dem letzten Fahrzeug der Kolonne fuhr, bemerkte dies und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Ein 22-Jähriger, der mit seinem BMW hinter dem Toyota fuhr, reagierte zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Dadurch wurde dieser auf den direkt davor fahrenden Ferrari und dieser wiederum auf den Pagani geschoben. Zu guter Letzt fuhr noch ein 21-Jähriger auf den unfallverursachenden BMW auf. Trotz der hochwertigen Fahrzeuge, die an dem Unfall beteiligt waren, fiel der Schaden mit rund 73.000 Euro verhältnismäßig gering aus. Die 35-jährige Toyota-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Autobahn bildete sich ein Kilometer langer Stau.

++++++++++++++++++++++++++++725736

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell