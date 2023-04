Polizeipräsidium Ulm

Weilheim/Teck - Gefährlich überholt

Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen gesucht.

Offensichtlich ein Rennen lieferten sich am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr zwei Autofahrer. Sie waren auf der Landstraße von Gammelshausen kommend über Gruibingen bis nach Weilheim/Teck unterwegs. Auf der gesamten Strecke überholten ein weißer Ford Focus mit Heilbronner Kennzeichen (HN) und ein silberfarbener Audi A6 Avant mit Zwickauer Nummer (Z) trotz Überholverbots und Gegenverkehrs. Dabei kam es zu gefährlichen Brems- und Ausweichmanövern anderer Autofahrer. Eine 48 Jahre alte Zeugin folgte den beiden Autos in sicherem Abstand. Sie sah, wie die beiden Pkw auf den sogenannten Bolserparkplatz an der L1213 einfuhren. Sie verlangsamten ihre Fahrt, um dann stark zu beschleunigen. Eine Familie auf dem Parkplatz musste schnell zur Seite gehen, um nicht überfahren zu werden. Danach ging die Fahrt auf der Landstraße weiter nach Weilheim/Teck. Nach Angaben der Zeugin fuhren die beiden Autos mit bis zu 100 km/h durch den Ort. Als die Frau die Weiterfahrt der Raser blockieren wollte, und ihr Auto quer stellte, fuhren diese über eine Wiese. Danach fuhren sie auf der Landstraße zurück in Richtung Gruibingen. Am Kaltwangerhof, dem sogenannten "Deutschen Haus" parkten sie den Audi und fuhren mit dem Ford weiter. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung, an der sich Streifen des Polizeipräsidiums Reutlingen und Ulm beteiligten, entdeckten Polizeibeamte den Ford verschlossen abgestellt auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Gruibingen. Die Insassen waren verschwunden. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen wegen eines verbotenen Rennens auf und bittet Zeugen und Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.

