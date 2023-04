Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Bei unklarer Verkehrslage überholt und abgebogen

eine schwer und zwei leicht verletzte Personen bei Unfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem VW die Landstraße von Nellingen kommend in Richtung Merklingen. Vor der Autobahnanschlussstelle Merklingen kam es zu Verkehrsstockungen. Der Mann wollte deshalb nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er eine 29-Jährige, die mit ihrem Mercedes zum Überholen angesetzt hatte. Die Frau wiederum bemerkte zu spät, dass der VW abbiegen wollte und fuhr seitlich in diesen hinein. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Mercedes schwer und die beiden 16 und 14 Jahre alten Beifahrer im VW leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++++++++++++++++++++++++++727298

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell