Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann an Busbahnhof verletzt - Zeugen gesucht

Mehrere Verletzungen hat ein 32 Jahre alter Mann nach einem Vorfall am Busbahnhof, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignet haben dürfte, davongetragen. Gemäß der Schilderung des stark alkoholisierten Mannes sei er von mehreren Personen, unter anderem mit einer Glasflasche angegriffen und geschlagen worden. Erst eine halbe Stunde später, als sich der 32-Jähirge bereits in der Kapuzinerstraße befand, verständigte er den Notruf. Die Polizei geht dem Vorfall nach, Personen, die zur genannten Zeit eine Auseinandersetzung am Busbahnhof wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Autofahrer bei Verkehrsunfall in Bavendorf verletzt

In der Markdorfer Straße in Bavendorf ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Eine 32 Jahre alte Mini-Lenkerin, die von der St.-Kolumban-Straße nach links in die Markdorfer Straße nach Ravensburg abbiegen wollte, nahm einem Porsche-Fahrer die Vorfahrt. Dieser hatte zuvor an der Ampelanlage in der Markdorfer Straße halten müssen und wollte seinen Weg Richtung Dürnast fortsetzen, als es zur seitlichen Kollision der Pkw kam. Der 54-jährige Sportwagen-Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Randalierer in Einkaufcenter

In Polizeiarrest gelandet ist ein 35 Jahre alter Mann, nachdem er am Mittwoch gegen 16.45 Uhr im Gänsbühlcenter randaliert hat. Nachdem der augenscheinlich deutlich unter Alkohol stehende Mann die Salattheke in einem Einkaufsmarkt verwüstet und mehrere Passanten angepöbelt hatte, zeigte er sich auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei unkooperativ. Bei einer Durchsuchung des Mannes nach Ausweispapieren wehrte er sich, weshalb ihn die Beamten letztlich in Gewahrsam nahmen. Gegen die Mitnahme auf die Polizeidienststelle setzte sich der 35-Jährige massiv mit Fußtritten zur Wehr. Verletzt wurde dabei niemand. Nichtsdestotrotz hat er nun mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie der Kostenrechnung für den Arrest zu rechnen.

Wangen

Rollerfahrer kommt in Gegenverkehr

Mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen ist ein Rollerfahrer am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 59-jährige Lenker des Motorrollers stand dabei unter Alkoholeinfluss, eine Überprüfung ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Durch die frontale Kollision wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Schaden am entgegenkommenden BMW dürfte sich indes auf rund 4.000 Euro belaufen. Der alkoholisierte Unfallverursacher musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Wangen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro und leichte Verletzungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in der Tettnanger Straße ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Renault-Lenkerin bemerkte zu spät, dass der 64-Jährige im VW vor ihr abbremste, um nach links abzubiegen. Sie fuhr wuchtig auf. Dabei erlitt sie nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw, der schwer beschädigt wurde, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Aulendorf

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Vandalen haben zwischen Samstag und Montag in den Parkanlagen entlang des Pfarrhausgässles gewütet. Sie zertrümmerten Dachziegel, rissen einen Mülleimer aus der Halterung, beschädigten eine hölzerne Bank und zündeten den Müll an. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Aulendorf

Nach Diebstahl aus Auto - Täter festgenommen

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Dieb, der am Dienstagabend Wertsachen aus einem in der Reutener Straße geparkten Auto stehlen wollte. Die Eigentümerin des Wagens hatte den Pkw für kurze Zeit unabgeschlossen gelassen. Diesen Umstand nutzte der Täter aus, um dort einzusteigen und die darin befindlichen Wertgegenstände an sich zu nehmen. Als er wieder aus dem Pkw ausstieg, wurde er vom Ehemann der Eigentümerin entdeckt und gestellt. Er versuchte den Dieb festzuhalten, doch dieser konnte sich losreißen. Der 30 Jahre alte Täter ließ daraufhin das Diebesgut fallen und ergriff die Flucht. Der Ehemann verfolgte den Flüchtigen bis in die Rugetsweiler Straße, wo er ihn abermals festhielt, bis die gerufene Polizei dazukam und den Mann vorläufig festnahm. Der 30-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Da er sich zudem nicht auswies und ein Ausweisdokument bei sich hatte, das nicht ihm gehörte, muss er mit weiteren Ermittlungen gegen ihn zu rechnen. Der 30-Jährige wurde zwischenzeitlich, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß entlassen.

Altshausen

Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Altshausen zu einem Überholmanöver auf der B 32, das sich bereits letzten Donnerstag zugetragen haben soll. Der Lenker eines kleinen weißen Lkw mit Planenaufbau, an dem ein gelbes Kennzeichen angebracht war, soll auf seinem Weg in Richtung Sigmaringen, auf Höhe der Ortschaft Stuben, trotz durchgezogener Linie und zweispuriger Gegenfahrbahn einen vorausfahrenden Pkw überholt haben. Im Anschluss scherte er knapp vor einem entgegenkommenden Opel wieder ein, dessen Fahrer daraufhin stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dieser hat zwischenzeitlich Anzeige erstattet, die Beamten des Polizeipostens bitten Personen, denen der Lkw aufgefallen ist oder die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Eichstegen

13-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

In Baltshaus ist am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein 13 Jahre alter Radfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Bub war auf der stark abschüssigen Ortsstraße aus Richtung Glochen unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve eine 53-jährige Pedelec-Lenkerin entgegenkam. Der jugendliche Mountainbiker stieg stark in die Bremse, wobei sein Hinterrad blockierte und er die Kontrolle über sein Rad verlor. Er stürzte und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die entgegenkommende Radlerin, die noch leicht mit dem auf der Straße liegenden Mountainbike zusammenstieß, wurde nicht verletzt.

