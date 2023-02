Kleve (ots) - Am Samstag (25. Februar 2023) zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Südstraße einen weißen VW Golf. Der Golf war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Die Besitzerin stellte am Kotflügel und am Radkasten der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden fest und meldete diesen der Polizei. Nach Auswertung der ...

mehr