Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand im Wohngebiet

Beim Brand in einem Wohngebiet in der Straße "Am Riedlewald" ist am frühen Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Gegen 3.15 Uhr waren Zeugen auf das Feuer in einem Carport aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Carport in Vollbrand und die Flammen hatten bereits über die Fassaden auf die Dachstühle der beiden angrenzenden Doppelhaushälften übergegriffen. Die Wehrleute, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Während der Nacht kamen Familien der umliegenden Doppelhaushälften anderweitig unter. Eine Doppelhaushälfte ist aufgrund der Rauchentwicklung vorübergehend unbewohnbar. Die Polizei Friedrichshafen hat den Brandort abgesperrt und Ermittlungen zur bislang nicht bekannten Ursache eingeleitet. In der Nacht waren neben der Polizei und etwa 24 Kräfte des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr mit 17 Fahrzeugen und etwa 75 Kräften im Einsatz. Personen, die im Bereich des Brandortes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Tettnang

Auto zerkratzt

Den Lack eines in der St.-Aignan-Straße geparkten Opel Astra hat ein Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen offenbar mutwillig zerkratzt. Durch die Kratzer, die über die ganze Beifahrerseite verteilt sind, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Mann lässt Essen anbrennen und geht Einsatzkräfte an

Weil er Polizeibeamte bei einem Einsatz beleidigt und angegriffen hat, muss sich ein 25-Jähriger nun strafrechtlich verantworten. Der Mann hatte in seiner Unterkunft in der Ravensburger Straße gegen 18 Uhr Essen anbrennen lassen und dadurch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Da er sich offenbar in psychisch schlechter Verfassung befand, sollte der Mann in einer Fachklinik vorgestellt werden. Gegen die Gewahrsamnahme setzte er sich mit aller Kraft zur Wehr. Er warf durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich, versuchte einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen und trat gegen den Streifenwagen. Er wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meckenbeuren

Überholmanöver endet mit Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.45 Uhr auf der Bundesstraße 467 ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der 32 Jahre alter Fahrer eines hochmotorisierten Audi war von Tettnang kommend in Richtung Liebenau unterwegs und setzte an einer Verbotszone zum Überholen eines vorausfahrenden VW an. Dabei erkannte er nicht, dass der 21 Jahre alte Polo-Fahrer in diesem Moment nach links auf einen Hof abbiegen wollte. In der Folge stieß der Audi gegen die linksseitige Front des abbiegenden Kleinwagens. Während am VW Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, wird dieser am Wagen des 32-Jährigen auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme gab der 32-Jährige an, es besonders eilig gehabt zu haben. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Autos mussten Abschleppdienste anrücken.

Überlingen

Mann beleidigt Polizisten nach Auseinandersetzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 52 Jahre alten Frau und einem 25 Jahre alten Mann am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in der Ottomühle ermittelt das Polizeirevier Überlingen. Die beiden Streithähne waren aus unbekannter Ursache in Streit geraten und verletzten sich bei gegenseitigen Angriffen leicht. Beim Eintreffen der Polizisten, die den Streit schlichten konnten, beleidigte der aggressive junge Mann die Polizisten, weshalb ihn, neben der Anzeige wegen Körperverletzung noch weitere strafrechtliche Folgen erwarten.

Uhldingen-Mühlhofen

Parkrempler - Verursacher geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr einen auf dem Parkplatz des Sport- und Funparks in der Alten Uhldinger Straße abgestellten Mazda mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchiert hat, ermittelt die Polizei. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro am Heck des Mazdas. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Frickingen

Autos stoßen zusammen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Heiligenberger Straße ereignet hat. Den Angaben des 43-jährigen Unfallverursachers zufolge war diesem plötzlich schwarz vor Augen geworden, nachdem er husten musste. In der Folge kam er mit seinem VW auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender VW-Fahrer erkannte die Gefahr, bremste stark ab und versuchte noch nach links auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnten beide jedoch nicht mehr verhindern. An den Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, der insgesamt auf rund 12.000 Euro geschätzt wird. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

