Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Geschädigter aus Körperverletzung beleidigt Polizeibeamte

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es vor einem Vereinslokal in der Riedstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 33-jährigem Mann, als der 22-jährige Tatverdächtige aus dem Lokal verwiesen wurde. Auf dem Parkplatz stieß der 22-jährige Tatverdächtige den Geschädigten zu Boden und schlug auf ihn ein. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Fraktur des Nasenbeins und musste zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Als die Polizeibeamten zum Geschädigten ins Krankenhaus kamen um den genauen Tathergang zu ermitteln, wurde er immer aggressiver und beleidigte die Beamten mit mehreren Kraftausdrücken. Der 22-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten und den 33-jährigen Geschädigten erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung.

Meckenbeuren

Radfahrer gestreift und geflüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 10:30 Uhr wartete der 70-jährige Radfahrer in der Hauptstraße Höhe Bahnhofstraße mit seinem Rad an der Fußgängerampel. Als die Fußgängerampel auf Grün schaltet überquerte er die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße mit seinem Rad. Nachdem er die Fahrbahn zu 2/3 überquert hatte, wurde er von einem bislang unbekannten Pkw touchiert, welcher aus der Bahnhofstraße nach rechts in die Hauptstraße einbog. Der 70-jährige Radfahrer kam hierdurch zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Nach einem kurzen Blickkontakt setzte der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Fahrt unbeirrt fort. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre alt, rundliches Gesicht mit grauen, kurzen, schütteren Haaren. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckenbeuren unter der Telefonnummer 07542 94320 zu melden.

