Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen Kleintransporter und Pkw

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw hat sich am Dienstag (11. April) gegen 14:15 Uhr an der Einmündung "Am Bratzkopf / Am Hang" ereignet. Dabei befuhr ein 72-Jähriger die Straße "Am Hang" und beabsichtigte, nach rechts in die Straße "Am Bratzkopf" einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 50-Jährige Autofahrerin bereits diese Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wodurch die 50-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie lehnte eine ärztliche Behandlung ab. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

