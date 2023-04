Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (9. April) hat sich gegen 16:30 Uhr auf der L 737 zwischen Fretter und Lenhausen ein Verkehrsunfall mit einem 32-jährigen Motorradfahrer und einem Pkw ereignet. Dabei befuhr der 32-Jährige in einer Motorradgruppe die Landstraße in Richtung Lenhausen. Vor der Motorradgruppe befand sich ein Pkw. In Höhe eines Wohnhauses bremste der 35 Jahre alte Autofahrer sein Fahrzeug ab, um nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren. Der 32-Jährige bemerkte den Bremsvorgang des Wagens zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dabei rutschte er mit dem Hinterrad weg und stürzte. Es kam zudem zu einer leichten Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Kradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

