Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Am Donnerstag (6. April) hat sich gegen 21:35 Uhr an der Einmündung "Schönauer Straße/ Hauptstraße" ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 31-Jähriger mit seinem Wagen die Schönauer Straße und beabsichtigte, auf die Hauptstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 60-Jähriger die Hauptstraße in Richtung Möllmicke. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der 31-Jährige und ein 20-jähriger Fahrzeuginsasse verletzt wurden. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell