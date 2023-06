Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Ladendieb wird ausfällig

Nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl sollte der 63-jährige Tatverdächtige von den verständigten Polizeibeamten durchsucht werden. Als er hierfür an den Armen fixiert werden sollte, wehrte er sich und zog seine Arme weg. Weiterhin beleidigte er die beiden Polizeibeamten fortlaufend mit wüsten Beschimpfungen. Auch die Angestellten des Einkaufsmarktes hatte er zuvor schon beleidigt und in ihre Richtung gespuckt. Auf Grund seines Verhaltens wird er nun neben dem Ladendiebstahl auch noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige gebracht.

Baienfurt

Hecke in Brand gesetzt

Dem Eingreifen eines Anwohners ist es wohl zu verdanken, dass der Brand einer Hecke am Samstag kurz vor Mitternacht in der Jahnstraße glimpflich ausgegangen ist. Nach derzeitigem Stand hat ein 29 Jahre alter Bewohner aus unbekannten Gründen versucht mit einem Unkrautbrenner eine Hecke in Brand zu setzen. Die Hecke konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einem Anwohner mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Hierdurch konnte ein Übergreifen des Brandes auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus und somit mögliche schlimme Folgen, verhindert werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro, verletzt wurde niemand. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Bad Wurzach

Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Zwischen einem 19-jährigen und einem 24-jährigen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft kam es am Samstagabend zu Streitigkeiten wegen der Lautstärke der Musik. Hierbei schlug der 24-Jährige den ersten Ermittlungen zufolge mehrfach auf seinen Kontrahenten ein und trat diesen mit dem Fuß. Der 19-Jährige holte daraufhin ein Messer und ging wieder nach draußen. Als ihn der 24-Jährige erneut treten wollte, setzte der 19-Jährige das Messer ein und verletzte den Angreifer am Oberschenkel so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Leutkirch hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hierbei wird insbesondere der genaue Tatablauf Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Amtzell

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagvormittag gegen 10:35 Uhr kam es auf der B32 zwischen Korb und der Gaststätte "Reichsdose" zwischen einem schwarzen Mazda und einem schwarzen Audi zu einer seitlichen Kollision im Gegenverkehr. Am Mazda wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Der schwarze Audi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wangen fort. Es handelte sich eventuell um das Modell A5 oder A6 Avant. Ob dieser ebenfalls beschädigt wurde ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07522 9840 mit dem Polizeirevier Wangen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell