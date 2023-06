Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.06.2023

Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt nach versuchtem Tötungsdelikt Tatverdächtigen fest

Nachdem ein 24-Jähriger am Mittwochabend im Kurpark durch Stiche schwer verletzt worden war, hat die Polizei am Freitag einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die bislang durchgeführten Ermittlungen haben ergeben, dass es zwischen dem 16-Jährigen und dem 24-Jährigen im Rahmen eines Streits zu wechselseitigen Schlägen und zu einem Pfeffersprayeinsatz gegen den 24 Jahre alten Mann gekommen war. Im weiteren Verlauf soll der 16-jährige Tunesier seinem Kontrahenten ohne rechtfertigenden Grund mit einem Messer lebensgefährliche Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers beigebracht haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg hat der zuständige Haftrichter noch am Freitagabend Haftbefehl gegen den Jugendlichen wegen versuchten Totschlags erlassen und diesen in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell