PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Im Rahmen eines Junggesellinnenabschieds wollte am Samstagabend eine 26-Jährige mit einem Pkw Opel die Straße Am Hasenbühl in Richtung Im Aispen fahren. Von ihr und ihren Mitfahrerinnen unbemerkt hatten sich drei Frauen im Alter von 31, 28 und 37 vor Fahrtbeginn in den geöffneten Kofferraum gesetzt. Als die 26-Jährige losfuhr, fielen die drei im Kofferraum sitzenden Frauen heraus. Hierbei wurden zwei schwer und eine leicht verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber bzw. einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Dritte verletzte sich lediglich leicht. Eine sofortige Behandlung war nicht nötig. Der Verkehrsdienst der Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wird das Ergebnis der zuständigen Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorlegen.

Ostrach/Bad Saulgau

Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wurde der Polizei ein schwarzer Kleinwagen der Marke VW gemeldet, der von Ostrach in Richtung Bad Saulgau unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. Im Waldstück zwischen Ostrach und Tafertsweiler kam er laut dem Zeugen so weit auf die Gegenfahrspur, dass zwei Motorradfahrer ausweichen mussten. Der Pkw konnte in Bad Saulgau angehalten und kontrolliert werden. Hierbei reagierte ein Drogenvortest beim 46-jährigen Fahrzeugführer positiv auf Drogen, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Gegen ihn wurde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Bad Saulgau insbesondere die zwei Motorradfahrer die ausweichen mussten, sich unter Tel. 07581 4820 zu melden.

