LPI-SLF: Farbschmierereien

Saalfeld (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 17.09.2022 bis zum 18.09.2022 den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße in Saalfeld auf und entwendeten ein Fahrrad, einen Modellpanzer sowie einen Beamer im Gesamtwert von rund 550 Euro. Das Vorhängeschloss, mit dem der Keller gesichert war, fehlte ebenfalls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

