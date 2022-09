LPI-SLF: Einbruch in Keller

Sonneberg (ots) - Eine unbekannte tatverdächtige Person hat in Neuhaus am Rennweg in der Nacht auf Freitag, den 16.09.2022, an zwei Mehrfamilienhäusern die in den Briefkästen liegenden Zeitungen und Werbeprospekte angezündet. Dabei wurden die Briefkästen teilweise beschädigt. Eine Gefahr für die Bausubstanz und demnach eine Gefahr für die Bewohner war jedoch glücklicherweise nicht gegeben. Sachdienliche Hinweise ...

