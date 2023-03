Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Karambolage auf der BAB 6 bei Viernheim

Viernheim (ots)

Am frühen Dienstagabend, 28.02., kam es gegen 19 Uhr zu einer Verkehrsstockung auf der zweispurigen BAB 6 zwischen Viernheim und Mannheim in Richtung Saarbrücken. Am Stauende kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen fuhr eine 38-jährige Frau aus dem Rheinpfalz-Kreis mit hoher Wucht auf den vorausfahrenden Pkw eines 52 Jahre alten Mannes auf, ebenfalls aus dem Rheinpfalz-Kreis. Dieser wurde anschließend auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Durch den Unfallhergang wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch der direkt vor ihr fahrende Mann leicht verletzt. Diese wurden durch Rettungskräfte vor Ort erst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen durch die Polizei auf etwa 50.000 EUR beziffert. Durch die Blockierung der Fahrbahn entstand ein Rückstau bis ans Autobahndreieck Viernheim. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet.

Beim Notruf der Polizei gingen mehrere Notrufe ein, da Verkehrsteilnehmer versuchten, im Stau zu wenden und entgegen der Fahrtrichtung als Geisterfahrer dem Stau zu entkommen. Zeugen, die ein solches Fehlverhalten beobachten konnten und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Darmstadt zu melden.

Berichterstatter: PK Borowski

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell