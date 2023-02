Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zusammenstoß von PKW mit Kind an Zebrastreifen und geflüchtet

65451 Kelsterbach (ots)

Am Montag, dem 27.02.2023 gegen 15:15 Uhr überquerte ein Kind mit seinem Tretroller an dem Zebrastreifen am Kreisverkehr der Waldstraße / Kleiner Kornweg die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Kind und PKW. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980

