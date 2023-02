POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Über 160 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt

Darmstadt (ots) - Aus einem weißen Kleinbus, der am Montagabend (27.2.) in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Riedeselstraße parkte, haben Diebe einen Rucksack mit Wertgegenständen entwendet. Das Kommissariat 43 ermittelt in dem Fall des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Rückfragen ...

