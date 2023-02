POL-DA: Darmstadt: Rucksack mit Laptop aus Auto entwendet

Birkenau (ots) - Am Montag (27.02.) ereignete sich gegen 16:05 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Straße "Am Schloßpark" aus Richtung Nieder-Liebersbach kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße um nach links in diese einzubiegen. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße von Weinheim kommend und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Schloßpark" abzubiegen. Während des ...

mehr