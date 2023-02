Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Montag (27.02.) ereignete sich gegen 16:05 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Straße "Am Schloßpark" aus Richtung Nieder-Liebersbach kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße um nach links in diese einzubiegen. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße von Weinheim kommend und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Schloßpark" abzubiegen. Während des Abbiegevorganges fuhr der warteberechtigte PKW-Führer los und kollidierte mit dem PKW der Frau. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Opel Corsa gehandelt haben, welcher im Frontbereich beschädigt sein müsste.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Ihrig, PHK

