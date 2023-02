Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brombachtal-Langenbrombach: Polizei sucht gefährdeten Fahrradfahrer

Brombachtal (ots)

Am Montag (27.02.) gegen 18:15 Uhr kam es im Brombachtal zu einem Vorfall im Straßenverkehr, als eine 54-Jährige Odenwälderin mit ihrem schwarzen Audi die Zeller Straße in Langenbrombach in Richtung Kirschbrombach befuhr. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem derzeit nicht bekannten Fahrradfahrer, welcher laut Zeugen durch die 54-Jährige gefährdet wurde. Im weiteren Fahrverlauf verursachte die Autofahrerin schließlich einen Verkehrsunfall mit einem anderen PKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Autofahrerin muss sich nun wegen des Verkehrsunfalls und anderer anhängiger Verkehrsdelikte verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise auf den gefährdeten Fahrradfahrer geben kann, bzw. der Fahrradfahrer selbst, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzten. Sachbearbeiter: Illner, POK

