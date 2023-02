Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal Nieder-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Am Dienstag (28.02), zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde auf dem Rewe oder Rossmann Parkplatz in der Rheinstraße 45 in Mühltal-Nieder-Ramstadt die Beifahrertür eines dunkelroten Volkswagen beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Öffnen seiner PKW-Tür gegen die Beifahrertür des Volkswagens kam. Hierbei wurde ein Schaden von ca. 1000EUR verursacht. Der Verursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

KK´in Bechtel, Pst. Ober-Ramstadt

