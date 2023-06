Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Nach Schaden an geparktem Auto - Polizei sucht Zeugen

Schaden von rund 600 Euro hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende an einem in der Zogenfeldstraße geparkten Opel Adam verursacht. Zwischen Freitag und Sonntag beschädigte der Täter die vordere Stoßstange linksseitig, mutmaßlich beim Vorbeifahren. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder der Entstehung des Schadens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.

Ravensburg

Unfall in der Schussenstraße

Mit leichteren Blessuren davongekommen ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schussenstraße. Der 69 Jahre alte Biker befuhr die Karlstraße in Richtung Ulmer Straße auf der linken Fahrspur. Auf Höhe der Ampelanlage Karlstraße/Schussenstraße wechselte ein VW Polo, der auf der rechten Fahrspur an der bis dahin roten Ampelanlage gewartet hatte, auf die linke Spur, um nach links in die Schussenstraße abzubiegen. Dessen 20-jähriger Fahrer hatte den von hinten kommenden Motorradlenker übersehen, sodass es zur Kollision kam. Der 69-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Moped-Fahrer fährt Auto auf

Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Moped-Fahrer davongetragen, der am Sonntag gegen 18.45 Uhr in der Wangener Straße einem Pkw aufgefahren ist. Der jugendliche Fahrer erkannte zu spät, dass der 32-jährige Fiat-Fahrer vor ihm halten musste und prallte gegen den Wagen. Während der Fahrer leichte Blessuren erlitt und auf eine medizinische Versorgung verzichtete, entstand an den Fahrzeugen bei dem Unfall ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

Kißlegg

Einbruch auf Baustelle

Zwei Container auf einer Baustelle in der Hans-Moser-Straße wurden im Verlauf des vergangenen Wochenendes aufgebrochen. Die Täter brachen mit roher Gewalt drei Türen auf und stahlen eine kleine Bargeldsumme sowie ein Baustellenradio. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Täter auch einen auf der Baustelle stehenden Turmdrehkran bestiegen haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Einbrechern um Jugendliche gehandelt hat. Hinweise zum Einbruch nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Weingarten

Alkoholisierter Mann in Polizeigewahrsam

Nachdem er in der Sonntagnacht in der Hähnlehofstraße mehrmals durch lautes Geschrei auf der Straße Anwohner auf sich aufmerksam gemacht hat, ist ein 39 Jahre alter Mann letztlich einer polizeilichen Arrestzelle gelandet. Der deutlich alkoholisierte Mann ließ gegen 23 Uhr durch Lärm und Rufe die Nachbarschaft nicht schlafen und zeigte sich der hinzugerufenen Polizei gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Die Beamten mussten den Mann letztlich in Gewahrsam nehmen. Er verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle und hat nun die Kosten für den Aufenthalt bei der Polizei zu tragen.

Baienfurt

Radfahrer nach Sturz in Krankenhaus

Zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 41 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Niederbiegen und Baienbach gestürzt ist. Der Zweiradlenker schob während der Fahrt ein zweites Rad, was dazu führte, dass der Mann das Gleichgewicht verlor. Er stürzte und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

