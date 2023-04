Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Wernshausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen in eine Firma in der Bahnhofsallee in Wernshausen ein. Sie durchwühlten das Büro und machten sich danach an einem Tresor zu schaffen. Doch nicht nur der war das Ziel der Täter sondern auch noch ein weiterer Safe. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro und erbeuteten Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

