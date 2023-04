Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Rohbau

Meiningen (ots)

Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in einem im Rohbau befindlichen Haus in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen zu schaffen. Sie schafften es bis ins Innere des Hauses und brachen dort einen Lagerraum auf. Aus diesem entwendeten die Unbekannten Werkzeuge im Wert von ca. 2.700 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell