LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Suhl (ots) - Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro nahmen Unbekannte in der Zeit vom 18.03.2023, 10:00 Uhr, bis 02.04.2023, 11:30 Uhr, aus einem Materiallager neben einem Hotel in der Bahnhofstraße in Suhl mit. Sie brachen in das Lager ein und entwendeten neben Edelstahlrohren, eine Kabeltrommel und alte defekte Baumaschinen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. ...

