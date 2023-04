LPI-SHL: Aufgemotztes Moped und übersprühtes Kennzeichen

Suhl (ots) - Im Zeitraum vom 31.03.2023, 17:30 Uhr bis 01.04.2023, 10:00 Uhr wurde an einem Pkw VW Crafter das hintere amtliche Kennzeichen SHL-TG100 entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Suhler Straße in Suhl abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei in Suhl, unter der Telefonnummer 03681 369 224 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

