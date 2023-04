LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Suhl (ots) - Am Vormittag des 31.03.2023 wurde einer 80-jährigen Seniorin aus Suhl beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Diese befand sich gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Mauerstraße. Die Polizei in Suhl ermittelt wegen Diebstahl und hofft auf Hinweise unter der Nummer 03681 369 224 Hinweise Ihrer Polizei: - Tragen Sie Wertsachen am Körper, am besten in ge- bzw. verschlossenen ...

