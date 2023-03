Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 36-Jähriger aus Trier wird vermisst

Trier (ots)

Seit Mittwoch, 15. März, wird der 36-jährige Thomas Hoppenheit aus Trier vermisst. An diesem Tag hatten Angehörige zuletzt Kontakt mit dem Vermissten. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen schließt die Polizei nicht aus, dass sich der Gesuchte in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die polizeilichen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes des Mannes. Deshalb wendet sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. Weitere Infos und ein Foto des Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/6adSE

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell