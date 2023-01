Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbrüche

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Freitagmittag zwischen 12:30 und 13:30 Uhr in der Bismarckstraße. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Renault, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken im Bereich des linken Kotflügels. Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/2040, in Verbindung.

Murrhardt: Durch schreiendes Kind abgelenkt

Aufgrund eines schreienden Kleinkinds auf dem Rücksitz wurde ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer auf seiner Fahrtstrecke von Kirchenkirnberg in Richtung Kaisersbach am Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr abgelenkt. Durch einen Blick auf die Rückbank geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem ihm entgegenkommenden 24-jährigen VW-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden.

Unterberken: Böschung hinuntergerutscht

Wegen eisiger Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte eine 37-jährige BMW-Fahrerin am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr auf der Landstraße 1225 in einer Rechtskurve auf Höhe Römerwiesen etwa ein Meter weit eine Grünfläche hinab. Durch den Unfall zog sich die Fahrerin leichte Kopfverletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Backnang: Aufgrund von Glatteis auf Mauer und geparkten Pkw gefahren

Am Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr befuhr ein 31-jährige Ford-Fahrer mit seiner 28-jährigen Beifahrerin die Maubacher Straße in Richtung Bahnhof. Aufgrund schneebedeckter Fahrbahnoberfläche und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 31-jährige mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte zunächst mit einer Betonmauer. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammen. Durch den Aufprall zog sich die 28-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Schorndorf: Einbruch in Apotheke

Gegen 03:30 Uhr am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein Anwohner aus der Silcherstraße beim Polizeinotruf und teilte eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich des dort befindlichen Apothekengebäudes mit. Die eintreffende Polizei konnte eine offenstehende Türe sowie Aufbruchspuren feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Innenraum der Apotheke verschafft und diese durchwühlt. Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040.

Waiblingen: Auf Einbruchstour durch die Innenstadt - Täter festgenommen

Polizeibeamte haben im Laufe des Samstages einen 44-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser hatte im Laufe der Freitagnacht insgesamt fünf Einbrüche in verschiedenen Geschäfte und Gaststätten in der Marktstraße begangen. Hierzu warf er bei der jeweiligen Örtlichkeit die Scheibe mit einem Stein ein und verschaffte sich dann Zutritt. Durch aufgefundenes Diebesgut in einem Rucksack sowie Videoaufzeichnungen kam ihm die Polizei auf die Schliche. Ermittlungen zum Diebesgut, zu möglichen weiteren Taten und dem entstandenen Sachschaden dauern derzeit noch an. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der 44-jährige Beschuldigte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

