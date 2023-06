Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bagger in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Bagger am Montagabend gegen 19 Uhr bei Arbeiten an einem Waldrand bei Bottenreute Feuer gefangen hat. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen wurde nicht verletzt. Da zudem eine größere Menge Öl in das Erdreich lief, musste nach Begutachtung durch das Umweltamt der betroffene Boden ausgehoben und entsorgt werden.

Ravensburg

Jugendliche schlagen Autoscheibe ein

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht, am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in Weißenau die Scheiben eines geparkten Autos eingeschlagen zu haben. Eine Polizeistreife entdeckte das im Auto sitzende Trio, das beim Anblick der Uniformierten die Flucht ergriff. Während einer der drei von den Beamten noch gestellt werden konnte, zeigten sich die anderen beiden nach kurzer Zeit reumütig und suchten selbstständig die Polizei auf. Sie haben mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen. Der durch sie entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ravensburg

Brand von Hackschnitzelanlage

In Vollbrand geraten ist eine Hackschnitzelanlage in Klöcken bei Oberzell am frühen Dienstag. Gegen 3.30 Uhr meldeten Anwohner über Notruf, dass sich das Lager für Hackschnitzel entzündet hat. Binnen kurzer Zeit stand das Nebengebäude, in dem sich die Anlage befand, in Flammen. Die ausrückende Feuerwehr löschte den Brand. Warum genau es zu dem Feuer gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurde eine Gartenlaube in der Steinbeisstraße aufgebrochen. Der Täter trat die Tür der Hütte vermutlich auf und stahl aus dem Inneren mehrere Flaschen Alkoholika. Der entstandene Schaden durch die Tat dürfte gering ausfallen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Aufbruchs, Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Leutkirch

Reiterinnen genötigt und beleidigt

Weil er am Montagnachmittag im Tobelweg zwischen Herbrazhofen und Ösch drei Reiterinnen beleidigt und genötigt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer. Die drei Berittenen waren nebeneinander in Richtung Ösch unterwegs, als sich von hinten das Fahrzeug näherte. Weil sich die Reiterinnen dem Fahrzeuglenker wohl nicht schnell genug hintereinander einreihten, hupte der Autofahrer mehrmals und ließ seinen Motor lautstark aufheulen. Zudem beleidigte er die Reiterinnen. Mit aufheulendem Motor soll er dicht an den dreien vorbeigefahren sein, um dann vor den Pferden quer auf der Straße zu halten und auszusteigen. Er soll den Frauen gegenüber aggressiv gewesen sein und abermals mit Kraftausdrücken um sich geworfen haben. Erst als diese mit der Polizei drohten, fuhr der bislang unbekannte Mann davon. Ein Radfahrer soll den Vorfall beobachtet haben. Er wird gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Geschwindigkeitsmessungen auf Autobahn

Knapp 20 Prozent aller Autofahrer, die am Montag zwischen 9 und 14 Uhr auf der A 96 in Richtung Süden unterwegs waren und den Tunnel Herfatz befuhren, waren zu schnell unterwegs. Das hat eine Messung der Polizei ergeben. Die Geschwindigkeit ist dort auf 100 km/h für Autos reduziert. Insgesamt stellten die Beamten der Verkehrspolizei über 800 Verstöße fest. Dreizehn Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste gemessene Pkw fuhr unrühmliche 160 km/h.

Isny

Audi angefahren - Zeugen gesucht

Schaden von rund 3.000 Euro hat ein Fahrzeuglenker zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem auf einem überdachten Parkplatz in der N.D.-de-Gravenchon-Straße abgestellten Audi Q7 verursacht. Der Unbekannte touchierte den Wagen an der Fahrzeugfront und fuhr im Anschluss davon, ohne den Schaden zu melden. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Isny

Farbschmierereien im Veilchenweg

Mit roter Farbe hat ein Sprayer im Veilchenweg in der Nacht zum Sonntag in einer Tiefgarage mehrere Wände, Schilder und einen Laternenmast besprüht. Der Täter verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny zu wenden, der wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Wolfegg

Brand auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Grimmenstein ist am frühen Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Eine Holzhütte, in der sich eine Absauganlage befand, hat aus bislang unklarer Ursache gegen 3 Uhr zu brennen begonnen und ist abgebrannt. Ein Arbeiter entdeckte das Feuer zufällig und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte die Flammen, der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Wolpertswende

Nach Unfall - zwei Autofahrer verletzt

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer bei einem Unfall in der Hauptstraße am Montag gegen 10.45 Uhr davongetragen. Eine 85-jährige Daimler C-Klasse-Fahrerin bog von der Kolpingstraße nach links in die Hauptstraße ein und nahm dabei einem 47-Jährigen in einem Daimler Citan die Vorfahrt. Dieser war auf der Hauptstraße unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er erkannte, dass die Frau in die Straße einfuhr. Beide erlitten leichte Kopfverletzungen, die Seniorin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an den Autos wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt, beide Wagen wurden abgeschleppt.

Bad Waldsee

Holzgeländer zerstört

Entlang des Fußweges vom Schloss in Richtung Steinacher Straße hat ein Vandale zwischen Samstag und Montag ein Holzgeländer zerstört. Der Täter riss das Geländer auf einer Länge von rund 15 Metern heraus und warf es teilweise in den Bach. Der entstandene Schaden für die Stadt wird sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden.

Altshausen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nachdem am Montag zwischen 15.15 und 15.45 Uhr ein auf einem Parkplatz bei der Volksbank abgestellter Ford angefahren wurde, ermittelt der Polizeiposten Altshausen. Der unbekannte Verursacher touchierte den geparkten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte dadurch an dem Ford einen Schaden von rund 2.000 Euro. Ohne den Unfall zu melden, fuhr er im Anschluss davon. Sachdienliche Hinweise auf den Flüchtigen wurden unter Tel. 07584/9217-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell