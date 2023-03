Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminelle erbeuten Katalysator

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Nachdem bislang Unbekannte einen Katalysator in der Straße "Im Riemen" entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Fehlen des Katalysators wurde am Dienstag (28.3.) bemerkt und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen auf ein dortiges Gelände und machten sich im Anschluss an einem grauen Daimler zu schaffen. Sie erbeuteten den Katalysator und suchten daraufhin das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer zum Fall sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

