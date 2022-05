Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Radfahrerin wird durch unbekanntes Fahrzeug zu Sturz gebracht - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 31.05.2022, wurde eine 32 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz in der Linsingenstraße leicht verletzt. Sie war zuvor einem Fahrzeug ausgewichen. Da sie keine Angaben zum Pkw oder zu Insassen machen konnte, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach Angaben der 32-Jährigen befuhr sie gegen 09:00 Uhr den Niedersachsenring in Richtung Vahrenwalder Straße. Von dort bog sie in die Linsingenstraße ein. Dabei musste sie einem dunklen Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Frau stürzte dadurch vom Rad und wurde leicht verletzt. Der Pkw fuhr in unbekannte Richtung davon.

Weitere Angaben wie zur Fahrtrichtung, dem Fabrikat oder den Insassen des Pkw konnte die 32-Jährige nicht machen.

Die Polizei ermittelt wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Dazu werden Zeugen gesucht, die gebeten werden, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, hgt

